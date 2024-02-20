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(Тышлек Сулахчи) Мария Харлампиевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

25.09.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1909

Отец: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Мать: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1909г.,лист-168,зап-76,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
26.09.1909
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-168,зап-76,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Восприемники: Новокаракубские поселяне; Василиф Антонович Сарбаш и Григория Зипира дочь - Елизавета
Смерть
Неизвестно
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