Тышлек Сулахчи Герасим Харлампиевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения06.03.1901
Дата смерти?.02.1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
06.03.1901
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1901г.лист-8,зап.-21,ГАДО,Ф - 425-1-9
Крещение
07.03.1901
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1901г.,лист-8,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-1-9 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Григорий Зипир и Ксения Пантелеймоновна Зипир
Бракосочетание
14.07.1929
с,Красная Поляна,Донецкая обл.,Украина
Рождение ребёнка
31.10.1929
Сын: Тышлек Сулахчи Харлампий Герасимович
Мать ребёнка: Тышлек Сулахчи София Федоровна
Украина, с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
05.05.1932
Сын: Тышлек Сулахчи Анатолий Герасимович
Мать ребёнка: Тышлек Сулахчи София Федоровна
Украина, с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
24.04.1938
Дочь: Попович Любовь Герасимовна
Мать ребёнка: Тышлек Сулахчи София Федоровна
УССР Донецкая обл., с.Новая Каракуба./ Красная Поляна
Смерть
?.02.1970
Украина, с. Красная Поляна
Похороны
Неизвестно
с.Красная Поляна,Донецкая обл. УССР