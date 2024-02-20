Тышлек Сулахчи (Чолпан) София Федоровна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения10.11.1897
Дата смерти04.02.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
10.11.1897
Отец: Чолпан Федор Иванович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 426-1-8,лист-23,зап-73, м/к 1897г.
Крещение
11.11.1897
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
Восприемники: Новокаракубские поселяне : Федор Александрович Калафат и Христина Ивановна Калафатова
Бракосочетание
14.07.1929
с,Красная Поляна,Донецкая обл.,Украина
Рождение ребёнка
31.10.1929
Сын: Тышлек Сулахчи Харлампий Герасимович
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Герасим Харлампиевич
Украина, с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
05.05.1932
Сын: Тышлек Сулахчи Анатолий Герасимович
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Герасим Харлампиевич
Украина, с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
24.04.1938
Дочь: Попович Любовь Герасимовна
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Герасим Харлампиевич
УССР Донецкая обл., с.Новая Каракуба./ Красная Поляна
Смерть
04.02.1980
Украина, с. Красная Поляна
Похороны
Неизвестно
с.Красная Поляна,Донецкая обл. УССР