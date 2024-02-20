Тышлек Сулахчи (Чолпан) София Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Сулахчи (Чолпан) София Федоровна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

10.11.1897

Дата смерти

04.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1897

Отец: Чолпан Федор Иванович

Мать: Чолпан Мария Христофоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 426-1-8,лист-23,зап-73, м/к 1897г.
Крещение
11.11.1897
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
Восприемники: Новокаракубские поселяне : Федор Александрович Калафат и Христина Ивановна Калафатова
Бракосочетание
14.07.1929

Муж: Тышлек Сулахчи Герасим Харлампиевич

с,Красная Поляна,Донецкая обл.,Украина
Рождение ребёнка
31.10.1929

Сын: Тышлек Сулахчи Харлампий Герасимович

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Герасим Харлампиевич

Украина, с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
05.05.1932

Сын: Тышлек Сулахчи Анатолий Герасимович

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Герасим Харлампиевич

Украина, с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
24.04.1938

Дочь: Попович Любовь Герасимовна

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Герасим Харлампиевич

УССР Донецкая обл., с.Новая Каракуба./ Красная Поляна
Смерть
04.02.1980
Украина, с. Красная Поляна
Похороны
Неизвестно
с.Красная Поляна,Донецкая обл. УССР
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