(Тышлек Сулахчи) Любовь Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек Сулахчи) Любовь Харлампиевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

18.02.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1912

Отец: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Мать: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-10,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-13
Крещение
18.02.1912
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-19,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-13 | Восприемники: Новокаракубские поселяне:Василий Антонович Сарбаш и Елизавета Григорьевна Зипир
Смерть
Неизвестно
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