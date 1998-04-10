Левченко (Тышлек Сулахчи) Валентина Харлампиевна
Место рожденияУкраина, с. Красная Поляна
Дата рождения02.06.1908
Дата смерти10.04.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1908
Украина, с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
11.01.1939
Дочь: Сибиль Людмила
Отец ребёнка: Левченко Иван
с Кр. Поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
14.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левченко Иван
с Кр поляна Донецкой обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левченко Иван
Смерть
10.04.1998
Украина, с. Красная Поляна