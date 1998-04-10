Левченко (Тышлек Сулахчи) Валентина Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко (Тышлек Сулахчи) Валентина Харлампиевна

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Место рождения

Украина, с. Красная Поляна

Дата рождения

02.06.1908

Дата смерти

10.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1908

Отец: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Мать: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Украина, с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
11.01.1939

Дочь: Сибиль Людмила

Отец ребёнка: Левченко Иван

с Кр. Поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
14.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левченко Иван

с Кр поляна Донецкой обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левченко Иван

Смерть
10.04.1998
Украина, с. Красная Поляна
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