Сибиль (Левченко) Людмила
Место рожденияс Кр. Поляна Донецкой обл.
Дата рождения11.01.1939
Дата смерти17.09.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1939
Отец: Левченко Иван
с Кр. Поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
17.09.2005
Ростов-на-Дону