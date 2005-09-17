Сибиль (Левченко) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСибиль (Левченко) Людмила

Сибиль (Левченко) Людмила

avatar

Место рождения

с Кр. Поляна Донецкой обл.

Дата рождения

11.01.1939

Дата смерти

17.09.2005

Пол

Женский

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1939

Отец: Левченко Иван

Мать: Левченко Валентина Харлампиевна

с Кр. Поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
17.09.2005
Ростов-на-Дону
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close