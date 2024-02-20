Тышлек Сулахчи Иван Харлампиевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения26.09.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1916
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1916г.,лист-18,зап.-42,ГАДО,Ф - 426-1-14
Крещение
29.09.1916
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1916г.,лист-18,зап.-42,ГАДО,Ф - 426-1-16 | Восприемники: Василий Антонович Сарбаш и Ксения Антоновна Зипир
Военная служба
С ?.12.1935 по 02.07.1953
Забайкальский ВО 28 автоп АРЗ-88 Подполковник, ЦАМО РФ шк-211,ящ-4
Военная награда
22.12.1942
Указ ПВС СССР награжден медалью «За оборону Сталинграда»
ЦАМО РФ шк-88,ящ-15.
Военная награда
18.03.1943
Указ ПВС СССР награжден орденом «Боевого красного знамени»
ЦАМО РФ шк-88,ящ-15
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР награжден медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг»
ЦАМО РФ шк-88,ящ-15
Военная награда
30.09.1945
Указ ПВС СССР награжден медалью «За победу над Японией»
ЦАМО РФ шк-88,ящ-15
Военная награда
1945
Указ ПВС СССР награжден медалью «За оборону Кавказа»
ЦАМО РФ шк-88,ящ-15.
Военная награда
06.05.1946
Указ ПВС СССР награжден медалью «За боевые заслуги»
ЦАМО РФ шк-88,ящ-15
Военная награда
17.05.1951
Указ ПВС СССР награжден орденом «Красной звезды» ЦАМО РФ шк-88,ящ-15.
Дата подвига - 09.08.1945 - 01.09.1945гг 28 автп 1 автобр Заб.фр.
Военная награда
06.04.1985
УССР Донезкая обл., Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
Указ ПВС СССР награждена орденом «Отечественной войны 1-ст» ЦАМО , шк-58,ящ-42,док.№ 79
Смерть
Неизвестно