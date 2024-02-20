Тышлек 1 Николай Евдокимович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения24.04.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
24.04.1876
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
08.11.1893
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-230,зап.-22,ГАДО,Ф - 428-1-6
Рождение ребёнка
25.01.1895
Сын: Тышлек Сулахчи Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Тышлек Феодора Константиновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1895г.лист-59,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
01.11.1896
Сын: Тышлек Сулахчи Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Тышлек Феодора Константиновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1896г.,лист-137,зап.-75,ГАДО,Ф - 426-1-7.
Рождение ребёнка
11.02.1898
Сын: Тышлек Сулахчи Федор Николаевич
Мать ребёнка: Тышлек Феодора Константиновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1898г.,лист-56,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-1-8
Рождение ребёнка
27.03.1900
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Тышлек Феодора Константиновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1900г.,лист-173,зап.-26,ГАДО,Ф - 426-1-8
Рождение ребёнка
14.04.1902
Дочь: Христина Николаевеа
Мать ребёнка: Тышлек Феодора Константиновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1902г..,лист-73,зап.-30,ГАДО, Ф - 425-1-9
Рождение ребёнка
16.07.1904
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Тышлек Феодора Константиновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-18,зап.-26,ГАДО,Ф - 426-1-10
Рождение ребёнка
03.02.1906
Сын: Тышлек Сулахчи Семион Николаевич
Мать ребёнка: Тышлек Феодора Константиновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-149,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-1-10
Рождение ребёнка
14.03.1908
Сын: Тышлек Сулахчи Василий Николаевич
Мать ребёнка: Тышлек Феодора Константиновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1908г.,лист-71,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
13.03.1910
Сын: Тышлек Сулахчи Константин Николаевич
Мать ребёнка: Тышлек Феодора Константиновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1910г.,лист-12,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-11
Смерть
Неизвестно