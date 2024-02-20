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(Тышлек Сулахчи) Мария Николаевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

16.07.1904

Дата смерти

15.04.1905

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1904

Отец: Тышлек 1 Николай Евдокимович

Мать: Тышлек Феодора Константиновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-18,зап.-26,ГАДО,Ф - 426-1-10
Крещение
17.07.1904
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-18,зап.-26,ГАДО,Ф - 426-1-10 | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Харлампий Саввич Тохтамыш и Мария Тохтамыш
Смерть
15.04.1905
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-132,лист-17,ГАДО,Ф - 426-1-10
Похороны
16.04.1905
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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