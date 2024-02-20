(Тышлек Сулахчи) Христина Николаевеа
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения14.04.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1902
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1902г..,лист-73,зап.-30,ГАДО, Ф - 425-1-9
Крещение
17.04.1902
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1902г.и/е-1902г.Ф - 426-1-9,ГАДО | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Харлампий Саввич Тохтамыш и Мария Саввична Тохтамыш
Смерть
Неизвестно