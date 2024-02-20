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(Тышлек Сулахчи) Христина Николаевеа

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

14.04.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1902

Отец: Тышлек 1 Николай Евдокимович

Мать: Тышлек Феодора Константиновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1902г..,лист-73,зап.-30,ГАДО, Ф - 425-1-9
Крещение
17.04.1902
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1902г.и/е-1902г.Ф - 426-1-9,ГАДО | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Харлампий Саввич Тохтамыш и Мария Саввична Тохтамыш
Смерть
Неизвестно
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