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(Тышлек Сулахчи) Евдокия Николаевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

27.03.1900

Дата смерти

25.04.1901

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1900

Отец: Тышлек 1 Николай Евдокимович

Мать: Тышлек Феодора Константиновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1900г.,лист-173,зап.-26,ГАДО,Ф - 426-1-8
Крещение
29.03.1900
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1900г.,лист-173,зап.-26,ГАДО,Ф - 426-1-8 | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Харлампий Саввич Тохтамыш и жена его Феодосия
Смерть
25.04.1901
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1901г.,лист-51,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-1-9
Похороны
26.04.1901
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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