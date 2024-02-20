Тышлек Сулахчи Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТышлек Сулахчи Федор Николаевич

Тышлек Сулахчи Федор Николаевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

11.02.1898

Дата смерти

01.06.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1898

Отец: Тышлек 1 Николай Евдокимович

Мать: Тышлек Феодора Константиновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1898г.,лист-56,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-1-8
Крещение
12.02.1898
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1898г.,лист-56,зап.-13,ГАДО,Ф -426-1-8 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Саввы Тохтамыша сын-Харлампий и дочь Мария
Похороны
01.06.1899
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
01.06.1899
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - родовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1899г.,лист-151,зап.-26,ГАДО,Ф - 426-18
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close