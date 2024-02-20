Тышлек Сулахчи Семион Николаевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения03.02.1906
Дата смерти14.03.1907
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1906
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-149,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-1-10
Крещение
04.02.1906
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-149,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-1-10 | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Харлампий Саввич Тохтамыш и Мария Саввична Тохтамыш.
Смерть
14.03.1907
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - сухотка | Николаевская церковь,м/к-1907г.,лист-50,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-11
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /