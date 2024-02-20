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Тышлек Сулахчи Константин Николаевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

13.03.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1910

Отец: Тышлек 1 Николай Евдокимович

Мать: Тышлек Феодора Константиновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1910г.,лист-12,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
14.03.1910
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1910г.,лист-12,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Ивана Тохтамыш сын - Федор и жена его Мария Саввична
Смерть
Неизвестно
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