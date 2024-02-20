Тышлек Георгий Евдокимович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения20.11.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.11.1879
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.10.1907
Сын: Тышлек Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Тышлек Ксения Платоновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-34,зап.-70,ГАДО,Ф - 426-1-11
Бракосочетание
До 1907
Жена: Тышлек Ксения Платоновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно