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Тышлек Георгий Евдокимович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

20.11.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1879

Отец: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Мать: Тышлек Анастасия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.10.1907

Сын: Тышлек Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Тышлек Ксения Платоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-34,зап.-70,ГАДО,Ф - 426-1-11
Бракосочетание
До 1907

Жена: Тышлек Ксения Платоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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