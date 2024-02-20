Тышлек Ксения Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТышлек Ксения Платоновна

Тышлек Ксения Платоновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.10.1907

Сын: Тышлек Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Тышлек Георгий Евдокимович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-34,зап.-70,ГАДО,Ф - 426-1-11
Бракосочетание
До 1907

Муж: Тышлек Георгий Евдокимович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close