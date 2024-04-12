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Золото Трандафил Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

25.10.1904

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Золото Дмитрий Ставрильевич

Мать: Золото Анастасия Дмитриевна

Бракосочетание
До 1878

Жена: Золото Ульяна Христофоровна

Рождение ребёнка
10.10.1879

Сын: Золото Илья Трандафилович

Мать ребёнка: Золото Ульяна Христофоровна

Николаевская церковь,м/к-1879г.лист-152,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-153.
Рождение ребёнка
16.01.1882

Дочь: Василиса Трандафиловна

Мать ребёнка: Золото Ульяна Христофоровна

Николаевская церковь,м/к-1882г.лист-52,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-53
Рождение ребёнка
25.05.1884

Сын: Золото Федор Трандафилович

Мать ребёнка: Золото Ульяна Христофоровна

Николаевская церковь,м/к-1884г.лист-147,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-148
Рождение ребёнка
24.04.1887

Дочь: Екатерина Трандафиловна

Мать ребёнка: Золото Ульяна Христофоровна

Николаевская церковь,м/к-1887г.лист-54,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр-55
Рождение ребёнка
21.09.1889

Сын: Золото Михаил Трандафилович

Мать ребёнка: Золото Ульяна Христофоровна

Николаевская церковь,м/к-1889г.лист-15,зап.-49,ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр-16
Рождение ребёнка
01.02.1892

Сын: Золото Трифон Трандафилович

Мать ребёнка: Золото Ульяна Христофоровна

Николаевская церковь,м/к-1892г.лист-146,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-145
Рождение ребёнка
21.09.1894

Дочь: Анастасия Трандафиловна

Мать ребёнка: Золото Ульяна Христофоровна

Николаевская церковь,м/к-1894г.лист-19,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-20.
Рождение ребёнка
27.12.1896

Дочь: Стефанида Трандафиловна

Мать ребёнка: Золото Ульяна Христофоровна

Николаевская церковь,м/к-1896г.лист-141,зап.-87,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-142
Рождение ребёнка
03.03.1899

Сын: Золото Василий Трандафилович

Мать ребёнка: Золото Ульяна Христофоровна

Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-108,зап.-17,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-112
Смерть
25.10.1904
Причина смерти: Болезнь - тиф | Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-70,зап.-41,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-71.
Похороны
Неизвестно
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