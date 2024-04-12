Золото Михаил Трандафилович
Место рождения
Дата рождения21.09.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
21.09.1889
Николаевская церковь,м/к-1889г.лист-15,зап.-49,ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр-16
Крещение
22.09.1889
м/к-1889г.лист-15,зап.-40,ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-16 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Симеон Лазаревич Золото и Вера Илиндинахова
Бракосочетание
27.10.1913
Жена: Золото София Никитична
Николаевская церковь,м/к-1913г.лист-124,зап.-19,ГАДО,Ф - 426-2-12 кадр-125.
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Малпаях Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Золото София Никитична
Смерть
Неизвестно