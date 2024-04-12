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Золото Михаил Трандафилович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

21.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1889

Отец: Золото Трандафил Дмитриевич

Мать: Золото Ульяна Христофоровна

Николаевская церковь,м/к-1889г.лист-15,зап.-49,ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр-16
Крещение
22.09.1889
м/к-1889г.лист-15,зап.-40,ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-16 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Симеон Лазаревич Золото и Вера Илиндинахова
Бракосочетание
27.10.1913

Жена: Золото София Никитична

Николаевская церковь,м/к-1913г.лист-124,зап.-19,ГАДО,Ф - 426-2-12 кадр-125.
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Малпаях Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Золото София Никитична

Смерть
Неизвестно
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