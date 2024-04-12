Золото (Тараш) София Никитична
Место рождения
Дата рождения04.09.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1892
Отец: Тараш Никита Петрович
Мать: Тараш Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
27.10.1913
Николаевская церковь,м/к-1913г.лист-124,зап.-19,ГАДО,Ф - 426-2-12 кадр-125.
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Малпаях Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Золото Михаил Трандафилович
Смерть
Неизвестно