(Золото) Стефанида Трандафиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Золото) Стефанида Трандафиловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

27.12.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
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Рождение
27.12.1896

Отец: Золото Трандафил Дмитриевич

Мать: Золото Ульяна Христофоровна

Николаевская церковь,м/к-1896г.лист-141,зап.-87,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-142
Крещение
28.12.1896
ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-142,м/к--1896г.лист-141,зап.-87 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Василия Илиджи сын -Петр и Феодора Александровна Золото
Смерть
Неизвестно
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