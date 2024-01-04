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Золото Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

04.01.1888

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Золото Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Золото Дмитрий Ставрильевич

Бракосочетание
До 1844

Муж: Золото Дмитрий Ставрильевич

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Золото Трандафил Дмитриевич

Отец ребёнка: Золото Дмитрий Ставрильевич

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Золото Трофим Дмитриевич

Отец ребёнка: Золото Дмитрий Ставрильевич

Рождение ребёнка
02.01.1865

Дочь: Евфимия Дмитриевна

Отец ребёнка: Золото Дмитрий Ставрильевич

Николаевская церковь,м/к-1865г.лист-58,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-59.
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Золото Феофан Дмитриевич

Отец ребёнка: Золото Дмитрий Ставрильевич

Рождение ребёнка
01.11.1867

Сын: Золото Лефтерий Дмитриевич

Отец ребёнка: Золото Дмитрий Ставрильевич

Николаевская церковь,м/к-1867г.лист-120,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-121
Рождение ребёнка
22.11.1870

Сын: Золото Платон Дмитриевич

Отец ребёнка: Золото Дмитрий Ставрильевич

Николаевская церковь,м/к-1870г.лист-217,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-218
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Золото Ефим Дмитриевич

Отец ребёнка: Золото Дмитрий Ставрильевич

Рождение ребёнка
02.04.1878

Дочь: Фуното/фонотова/баркэт Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Золото Дмитрий Ставрильевич

Смерть
04.01.1888
Причина смерти: Болезнь -паралич | Николаевская Церковь,м/к-1888г.лист-122,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр-123
Похороны
06.01.1888
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