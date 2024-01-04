Золото Анастасия Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти04.01.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Золото Дмитрий Ставрильевич
Бракосочетание
До 1844
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Золото Трандафил Дмитриевич
Отец ребёнка: Золото Дмитрий Ставрильевич
Рождение ребёнка
Около 1859
Отец ребёнка: Золото Дмитрий Ставрильевич
Рождение ребёнка
02.01.1865
Дочь: Евфимия Дмитриевна
Отец ребёнка: Золото Дмитрий Ставрильевич
Николаевская церковь,м/к-1865г.лист-58,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-59.
Рождение ребёнка
Около 1865
Отец ребёнка: Золото Дмитрий Ставрильевич
Рождение ребёнка
01.11.1867
Сын: Золото Лефтерий Дмитриевич
Отец ребёнка: Золото Дмитрий Ставрильевич
Николаевская церковь,м/к-1867г.лист-120,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-121
Рождение ребёнка
22.11.1870
Отец ребёнка: Золото Дмитрий Ставрильевич
Николаевская церковь,м/к-1870г.лист-217,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-218
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Золото Дмитрий Ставрильевич
Рождение ребёнка
02.04.1878
Дочь: Фуното/фонотова/баркэт Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Золото Дмитрий Ставрильевич
Смерть
04.01.1888
Причина смерти: Болезнь -паралич | Николаевская Церковь,м/к-1888г.лист-122,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр-123
Похороны
06.01.1888