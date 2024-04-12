Золото Лефтерий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1867
Дата смерти10.11.1870
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1867
Николаевская церковь,м/к-1867г.лист-120,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-121
Крещение
08.11.1867
ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-121,м/к-1867г.лист-120,зап.-38. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Золото Симеон Лазарьевич и Золото Елизавета Дмитриевна
Смерть
10.11.1870
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1870г.лист-227,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-228
Похороны
12.11.1870