Золото Илья Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти08.10.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Бракосочетание
18.01.1871
Николаевская церковь,м/к-1871г.лист-247,зап.-3,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-248.
Смерть
08.10.1877
Причина смерти: Естественная смерть | Николаевская церковь ,м/к-1877г.лист-75,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-80
Похороны
09.10.1877