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Золото Илья Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

08.10.1877

Пол

Мужской

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Около 1836 г.р.

Жена

Около 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Золото Дмитрий Ставрильевич

Мать: Золото Анастасия Дмитриевна

Бракосочетание
18.01.1871

Жена: Золото Пистимея Александровна

Николаевская церковь,м/к-1871г.лист-247,зап.-3,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-248.
Смерть
08.10.1877
Причина смерти: Естественная смерть | Николаевская церковь ,м/к-1877г.лист-75,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-80
Похороны
09.10.1877
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