Золото Платон Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения22.11.1870
Дата смерти07.02.1872
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1870
Николаевская церковь,м/к-1870г.лист-217,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-218
Крещение
28.11.1870
ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-218,м/к-1870г.лист-217,зап.-53. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Симеон Лазаревич Чакучев и Елизавета Дмитриевна Чакучева
Смерть
07.02.1872
Причина смерти: Болезнь - кашель | Николаевская церковь,м/к-1872г.лист-299,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-300.
Похороны
10.02.1872