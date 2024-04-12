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Золото Платон Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

22.11.1870

Дата смерти

07.02.1872

Пол

Мужской

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Около 1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1870

Отец: Золото Дмитрий Ставрильевич

Мать: Золото Анастасия Дмитриевна

Николаевская церковь,м/к-1870г.лист-217,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-218
Крещение
28.11.1870
ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-218,м/к-1870г.лист-217,зап.-53. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Симеон Лазаревич Чакучев и Елизавета Дмитриевна Чакучева
Смерть
07.02.1872
Причина смерти: Болезнь - кашель | Николаевская церковь,м/к-1872г.лист-299,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-300.
Похороны
10.02.1872
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