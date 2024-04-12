Золото Ефим Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
Около 1891
Рождение ребёнка
25.07.1908
Мать ребёнка: Золото Анастасия Николаевна
Николаевская церковь,м/к-1908г.лист-82,зап.-43,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-83
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Ефимовна
Мать ребёнка: Золото Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Золото Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Ефимовна
Мать ребёнка: Золото Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Золото Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Золото Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золото Иван Ефимович
Мать ребёнка: Золото Анастасия Николаевна
Смерть
Неизвестно