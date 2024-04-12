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Золото Анастасия Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1891

Муж: Золото Ефим Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.07.1908

Сын: Золото Николай Ефимович

Отец ребёнка: Золото Ефим Дмитриевич

Николаевская церковь,м/к-1908г.лист-82,зап.-43,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-83
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Ефимовна

Отец ребёнка: Золото Ефим Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Золото Ефим Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Ефимовна

Отец ребёнка: Золото Ефим Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золото Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Золото Ефим Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золото Василий Ефимович

Отец ребёнка: Золото Ефим Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золото Иван Ефимович

Отец ребёнка: Золото Ефим Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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