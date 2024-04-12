Золото Николай Ефимович
Место рождения
Дата рождения25.07.1908
Дата смертиПосле 06.04.1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1908
Николаевская церковь,м/к-1908г.лист-82,зап.-43,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-83
Крещение
26.07.1908
ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-83,м/к-1908г.лист-82,зап.-43 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Иван Косьмин Коссе и жена его Кирикея Михайловна
Награда
06.04.1985
Юбилейное награждение орден "Отечественной войны 2-й ст."
ЦАМО. Шк.-20,ящ.-13,№ док.-79.
Смерть
После 06.04.1985