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Золото Николай Ефимович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

25.07.1908

Дата смерти

После 06.04.1985

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1908

Отец: Золото Ефим Дмитриевич

Мать: Золото Анастасия Николаевна

Николаевская церковь,м/к-1908г.лист-82,зап.-43,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-83
Крещение
26.07.1908
ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-83,м/к-1908г.лист-82,зап.-43 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Иван Косьмин Коссе и жена его Кирикея Михайловна
Награда
06.04.1985
Юбилейное награждение орден "Отечественной войны 2-й ст."
ЦАМО. Шк.-20,ящ.-13,№ док.-79.
Смерть
После 06.04.1985
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