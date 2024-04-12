(Золото) Василиса Трандафиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Золото) Василиса Трандафиловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

16.01.1882

Дата смерти

16.01.1886

Пол

Женский

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1882

Отец: Золото Трандафил Дмитриевич

Мать: Золото Ульяна Христофоровна

Николаевская церковь,м/к-1882г.лист-52,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-53
Крещение
17.01.1882
ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-53,м/к-1882г.лист-52,зап.-2. | Godparents:Новокаракубский поселянин-Семен Лазаревич Золото и поселянка с. Чердакли - Вера Петровна Каракацинова
Смерть
16.01.1886
Причина смерти: Болезнь - сухотка | Николаевская церковь,м/к-1886г.лист-42,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр-43
Похороны
26.10.1886
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