(Золото) Анастасия Трандафиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Золото) Анастасия Трандафиловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

21.09.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
21.09.1894

Отец: Золото Трандафил Дмитриевич

Мать: Золото Ульяна Христофоровна

Николаевская церковь,м/к-1894г.лист-19,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-20.
Крещение
22.09.1894
м/к-1894г.лист-19,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-20 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Василий Лазаревич Золото и Вера Трандафилова
Смерть
Неизвестно
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