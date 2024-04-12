(Золото) Анастасия Трандафиловна
Место рождения
Дата рождения21.09.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1894
Николаевская церковь,м/к-1894г.лист-19,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-20.
Крещение
22.09.1894
м/к-1894г.лист-19,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-20 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Василий Лазаревич Золото и Вера Трандафилова
Смерть
Неизвестно