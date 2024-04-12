(Золото) Екатерина Трандафиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Золото) Екатерина Трандафиловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

24.04.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
24.04.1887

Отец: Золото Трандафил Дмитриевич

Мать: Золото Ульяна Христофоровна

Николаевская церковь,м/к-1887г.лист-54,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр-55
Крещение
25.04.1887
ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр-55,м/к-1887г.лист-54,зап.-15. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Семен Лазаревич Золото и Трофима Каракацина дочь - Вера.
Смерть
Неизвестно
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