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Золото Василий Трандафилович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

03.03.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1899

Отец: Золото Трандафил Дмитриевич

Мать: Золото Ульяна Христофоровна

Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-108,зап.-17,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-112
Крещение
04.03.1899
ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-112,м/к-1899г.лист-198,зап.-17. | Godparents:Новокаракубские поселенцы: Петр Васильевич Золото и его жена Феодора
Смерть
Неизвестно