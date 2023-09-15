Золото Илья Трандафилович
Место рождения
Дата рождения10.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
11.10.1878
м/к-1878г.лист-152,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-153 | Godparents:Новокаракубский поселянен-Степан Лазаревич Чакуч и поселянка с.Чердакли-Трифона Каранацина дочь - Вера
Рождение
10.10.1879
Николаевская церковь,м/к-1879г.лист-152,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-153.
Бракосочетание
27.10.1903
Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-193,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-193
Рождение ребёнка
06.03.1906
Сын: Золото Николай Ильич
Мать ребёнка: Золото Феодосия Николаевна
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-158,зап.-35,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-159.
Смерть
Неизвестно