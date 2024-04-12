Золото (Чорабай) Феодосия Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Бракосочетание
27.10.1903
Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-193,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-193
Рождение ребёнка
06.03.1906
Сын: Золото Николай Ильич
Отец ребёнка: Золото Илья Трандафилович
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-158,зап.-35,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-159.
Смерть
Неизвестно