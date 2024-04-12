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Золото Николай Ильич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

06.03.1906

Дата смерти

22.06.1906

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1906

Отец: Золото Илья Трандафилович

Мать: Золото Феодосия Николаевна

Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-158,зап.-35,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-159.
Крещение
07.03.1906
м/к-1906г.лист-158,зап.-35,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-159. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Василия Илифанди сын Петр и дочь Мария
Смерть
22.06.1906
Причина смерти: Послеродовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-196,зап.-37,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-197.
Похороны
23.06.1906
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