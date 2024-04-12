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Золото Федор Трандафилович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

25.05.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1884

Отец: Золото Трандафил Дмитриевич

Мать: Золото Ульяна Христофоровна

Николаевская церковь,м/к-1884г.лист-147,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-148
Крещение
26.05.1884
м/к-1884г.лист-147,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-148 | Godparents:Новокаракубский поселянин-Золото Семен Лазаревич и И поселянка с.Чердакли-Вера Петровна Каракандорина
Бракосочетание
19.01.1909

Жена: Золото Пелагея Михайловна

Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-180,зап.-3,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-181.
Рождение ребёнка
11.08.1910

Сын: Золото Георгий Федорович

Мать ребёнка: Золото Пелагея Михайловна

Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-17,зап.-52,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-221
Рождение ребёнка
22.07.1911

Сын: Золото Пантелеймон Федорович

Мать ребёнка: Золото Пелагея Михайловна

Николаевская церковь,м/к-1911г.лист-98,зап.-69,ГАДО,Ф - 426-2-12 кадр-302
Смерть
Неизвестно
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