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Золото Пантелеймон Федорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

22.07.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1911

Отец: Золото Федор Трандафилович

Мать: Золото Пелагея Михайловна

Николаевская церковь,м/к-1911г.лист-98,зап.-69,ГАДО,Ф - 426-2-12 кадр-302
Крещение
23.07.1911
м/к-1911г.лист-98,зап.-69,ГАДО,Ф - 426-2-12 кадр-302. | Godparents:Нракубские поселяне : Михаила Сарбаша сын - Стефан и жена Мария Антиповаовока
Смерть
Неизвестно
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