Золото Георгий Федорович
Место рождения
Дата рождения11.08.1910
Дата смерти11.08.1910
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
24.04.1910
м/к-1910г.лист-17,зап.-52,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-221 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Михаил Фотиевич Сарбаш и дочь его - Сусания
Рождение
11.08.1910
Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-17,зап.-52,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-221
Смерть
11.08.1910
Причина смерти: Болезнь - диарея | Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-66,зап.-44,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр 270
Похороны
12.08.1910