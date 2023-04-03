Акодус (Винберг) Михля Гиршева (Григорьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акодус (Винберг) Михля Гиршева (Григорьевна)

Место рождения

?, , ,

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Винберг Гирш Лейзеров

Мать: Винберг Эйде Хамова

?, , ,
Рождение ребёнка
1882

Сын: Акодус Яков Абрамович

Отец ребёнка: Акодус Аба Зеликов

?, , ,
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мина Абрамовна

Отец ребёнка: Акодус Аба Зеликов

?, , ,
Рождение ребёнка
1893

Дочь: София Абрамовна

Отец ребёнка: Акодус Аба Зеликов

?, , ,
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Веллер Любовь Абрамовна

Отец ребёнка: Акодус Аба Зеликов

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акодус Аба Зеликов

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акодус Аба Зеликов

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акодус Эмануил Абрамович

Отец ребёнка: Акодус Аба Зеликов

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веллер Фаина Абрамовна

Отец ребёнка: Акодус Аба Зеликов

?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акодус Илья Абович/Абрамович

Отец ребёнка: Акодус Аба Зеликов

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акодус Гавриил Абрамович

Отец ребёнка: Акодус Аба Зеликов

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акодус Аба Зеликов

?, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
?
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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