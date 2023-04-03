Акодус (Винберг) Михля Гиршева (Григорьевна)
Место рождения?, , ,
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Винберг Гирш Лейзеров
Мать: Винберг Эйде Хамова
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Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Акодус Аба Зеликов
?, , ,
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Мина Абрамовна
Отец ребёнка: Акодус Аба Зеликов
?, , ,
Рождение ребёнка
1893
Дочь: София Абрамовна
Отец ребёнка: Акодус Аба Зеликов
?, , ,
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Веллер Любовь Абрамовна
Отец ребёнка: Акодус Аба Зеликов
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акодус Аба Зеликов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акодус Аба Зеликов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Акодус Аба Зеликов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веллер Фаина Абрамовна
Отец ребёнка: Акодус Аба Зеликов
?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акодус Илья Абович/Абрамович
Отец ребёнка: Акодус Аба Зеликов
Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Акодус Аба Зеликов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акодус Аба Зеликов
?, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942