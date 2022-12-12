город Рыбинск, город Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область (на 2019) — Familio

Рыбинск

город Рыбинск, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
Андропов, Щербаков
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Города
9РЫБИНСК. Уездный.При рр. Волге и Черемхе.66682½126043865757Церквей православных 5. Часовен 2. Училищ 2 приходских и 1 для девиц. Больниц 2. Ярмарка 1. Базаров 2 в неделю. Пристаней 5. Заводов 25.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область
3950Рыбинскгород обл.подчин.58°03'с.ш.38°52'в.д.O-37-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, город Рыбинск
78715000001г Рыбинскгород
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