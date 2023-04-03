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Винберг Гирш Лейзеров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Винберг Лейзер

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Винберг (Чачкес) Сура-София Беровна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винберг (Чачкес) Сура-София Беровна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винберг Моисей Гиршев

Мать ребёнка: Винберг Эйде Хамова

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магид (Винберг) Пеше Гиршева (Григорьевна)

Мать ребёнка: Винберг Эйде Хамова

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винберг Илья Гиршев (Григорьевич)

Мать ребёнка: Винберг Эйде Хамова

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акодус (Винберг) Михля Гиршева (Григорьевна)

Мать ребёнка: Винберг Эйде Хамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винберг Эйде Хамова

~
Работа или профессия
Неизвестно
?
Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Винберг) Фейга Гиршева

Мать ребёнка: Винберг Эйде Хамова

Рождение ребёнка
1868

Сын: Винберг Хлейзер Гиршев

Мать ребёнка: Винберг Эйде Хамова

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Винберг) Ривка Гиршева

Мать ребёнка: Винберг Эйде Хамова

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Винберг) Рася Гиршева

Мать ребёнка: Винберг Эйде Хамова

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
могила в Петербурге на Преображенском кл. Участок: 10-я заборная Место: 38

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