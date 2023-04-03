Винберг Гирш Лейзеров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Винберг Лейзер
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Винберг Эйде Хамова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магид (Винберг) Пеше Гиршева (Григорьевна)
Мать ребёнка: Винберг Эйде Хамова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винберг Илья Гиршев (Григорьевич)
Мать ребёнка: Винберг Эйде Хамова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акодус (Винберг) Михля Гиршева (Григорьевна)
Мать ребёнка: Винберг Эйде Хамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Винберг Эйде Хамова
~
Работа или профессия
Неизвестно
?
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Винберг) Фейга Гиршева
Мать ребёнка: Винберг Эйде Хамова
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Винберг Эйде Хамова
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Винберг) Ривка Гиршева
Мать ребёнка: Винберг Эйде Хамова
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Винберг) Рася Гиршева
Мать ребёнка: Винберг Эйде Хамова
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
могила в Петербурге на Преображенском кл. Участок: 10-я заборная Место: 38