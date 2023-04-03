Винберг Эйде Хамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винберг Эйде Хамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Фейга Гиршева

Отец ребёнка: Винберг Гирш Лейзеров

?, , ,
Рождение ребёнка
1868

Сын: Винберг Хлейзер Гиршев

Отец ребёнка: Винберг Гирш Лейзеров

?, , ,
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ривка Гиршева

Отец ребёнка: Винберг Гирш Лейзеров

?, , ,
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Рася Гиршева

Отец ребёнка: Винберг Гирш Лейзеров

?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винберг Моисей Гиршев

Отец ребёнка: Винберг Гирш Лейзеров

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магид Пеше Гиршева (Григорьевна)

Отец ребёнка: Винберг Гирш Лейзеров

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винберг Илья Гиршев (Григорьевич)

Отец ребёнка: Винберг Гирш Лейзеров

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)

Отец ребёнка: Винберг Гирш Лейзеров

?, , ,
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винберг Гирш Лейзеров

~
Работа или профессия
Неизвестно
?
Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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