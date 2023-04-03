Винберг Эйде Хамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Фейга Гиршева
Отец ребёнка: Винберг Гирш Лейзеров
?, , ,
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Винберг Гирш Лейзеров
?, , ,
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ривка Гиршева
Отец ребёнка: Винберг Гирш Лейзеров
?, , ,
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Рася Гиршева
Отец ребёнка: Винберг Гирш Лейзеров
?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Винберг Гирш Лейзеров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магид Пеше Гиршева (Григорьевна)
Отец ребёнка: Винберг Гирш Лейзеров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винберг Илья Гиршев (Григорьевич)
Отец ребёнка: Винберг Гирш Лейзеров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)
Отец ребёнка: Винберг Гирш Лейзеров
?, , ,
Бракосочетание
Неизвестно
~
Работа или профессия
Неизвестно
?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно