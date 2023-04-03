Акодус Гавриил Абрамович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
химик
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефремова-Акодус (Ефремова) Нина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно