Акодус Гавриил Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкодус Гавриил Абрамович

Акодус Гавриил Абрамович

Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акодус Аба Зеликов

Мать: Акодус (Винберг) Михля Гиршева (Григорьевна)

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
химик
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефремова-Акодус (Ефремова) Нина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.