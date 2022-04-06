город Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область (на 2019) — Familio

Великий Новгород

Великий Новгород, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область
13097Великий Новгородгород обл.подч.58°33'09"31°16'24"O-36-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Великий Новгород
49701000001г Великий Новгородгород

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