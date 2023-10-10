Акодус Илья Абович/Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акодус Илья Абович/Абрамович

Место рождения

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акодус Аба Зеликов

Мать: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акодус Ольга Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
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Место жительства
Неизвестно
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Смерть
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