Акодус Аба Зеликов
Место рождения?, , ,
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Акодус Зелик
Мать: не указана
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Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)
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Рождение ребёнка
1887
Дочь: Мина Абрамовна
Мать ребёнка: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)
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Рождение ребёнка
1893
Дочь: София Абрамовна
Мать ребёнка: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)
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Рождение ребёнка
1898
Дочь: Веллер Любовь Абрамовна
Мать ребёнка: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веллер Фаина Абрамовна
Мать ребёнка: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)
?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акодус Илья Абович/Абрамович
Мать ребёнка: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)
Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)
Бракосочетание
Неизвестно
?, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
часовой мастер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно