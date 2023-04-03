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Акодус Аба Зеликов

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Место рождения

?, , ,

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Акодус Зелик

Мать: не указана

?, , ,
Рождение ребёнка
1882

Сын: Акодус Яков Абрамович

Мать ребёнка: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)

?, , ,
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мина Абрамовна

Мать ребёнка: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)

?, , ,
Рождение ребёнка
1893

Дочь: София Абрамовна

Мать ребёнка: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)

?, , ,
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Веллер Любовь Абрамовна

Мать ребёнка: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акодус Эмануил Абрамович

Мать ребёнка: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веллер Фаина Абрамовна

Мать ребёнка: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)

?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акодус Илья Абович/Абрамович

Мать ребёнка: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акодус Гавриил Абрамович

Мать ребёнка: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)

?, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
часовой мастер
Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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