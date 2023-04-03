Веллер (Акодус) Любовь Абрамовна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Веллер Иосиф Александрович
Отец ребёнка: Веллер Александр Абрамович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Веллер) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Веллер Александр Абрамович
Смерть
1966