Веллер (Акодус) Любовь Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веллер (Акодус) Любовь Абрамовна

Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Акодус Аба Зеликов

Мать: Акодус (Винберг) Михля Гиршева (Григорьевна)

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веллер Александр Абрамович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1926

Сын: Веллер Иосиф Александрович

Отец ребёнка: Веллер Александр Абрамович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Веллер) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Веллер Александр Абрамович

Смерть
1966
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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