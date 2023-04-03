(Веллер) Татьяна Александровна
Место рождения?, , ,
Дата рождения1932
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гельфанд Альберт Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гельфанд Альберт Матвеевич
Работа или профессия
Неизвестно
?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2006