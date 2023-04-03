(Веллер) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Веллер) Татьяна Александровна

(Веллер) Татьяна Александровна

avatar

Место рождения

?, , ,

Дата рождения

1932

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Веллер Александр Абрамович

Мать: Веллер Любовь Абрамовна

?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гельфанд Альберт Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гельфанд Альберт Матвеевич

Работа или профессия
Неизвестно
?
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
2006
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close