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Веллер Александр Абрамович

Место рождения

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Дата рождения

1897

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Веллер Абрам Абрамович

Мать: Веллер Раиса Наумовна

?, , ,
Рождение ребёнка
1926

Сын: Веллер Иосиф Александрович

Мать ребёнка: Веллер Любовь Абрамовна

?, , ,
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Веллер Любовь Абрамовна

?, , ,
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веллер Любовь Абрамовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
ветеринар
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1974
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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