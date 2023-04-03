Веллер Александр Абрамович
Место рождения?, , ,
Дата рождения1897
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Веллер Абрам Абрамович
Мать: Веллер Раиса Наумовна
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Рождение ребёнка
1926
Сын: Веллер Иосиф Александрович
Мать ребёнка: Веллер Любовь Абрамовна
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Рождение ребёнка
1932
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Веллер Любовь Абрамовна
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веллер Любовь Абрамовна
Работа или профессия
Неизвестно
ветеринар
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1974