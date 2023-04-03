Веллер Иосиф Александрович
Место рождения?, , ,
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Веллер ( Рехтман) Сулит Ефимовна
Каменец-Подольский, Хмельницька область
Работа или профессия
Неизвестно
офтальмолог
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Веллер ( Рехтман) Сулит Ефимовна
Смерть
Неизвестно