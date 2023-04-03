Веллер Иосиф Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веллер Иосиф Александрович

Место рождения

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Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Веллер Александр Абрамович

Мать: Веллер (Акодус) Любовь Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веллер ( Рехтман) Сулит Ефимовна

Каменец-Подольский, Хмельницька область
Работа или профессия
Неизвестно
офтальмолог
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веллер ( Рехтман) Сулит Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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