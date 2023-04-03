Веллер ( Рехтман) Сулит Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Веллер Иосиф Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Веллер Иосиф Александрович
Каменец-Подольский, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
Израиль, , ,